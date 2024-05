Heinz Hoenig: Überraschung mit Freudentränen im Krankenhaus

Weitere Operation in den nächsten Tagen?

In den nächsten Tagen stehe eine Entscheidung an, wann Hoenig sich einer weiteren Operation – dieses Mal an der Aorta – unterziehen muss. Dafür müsse ihr Mann stabil genug sein, so seine Frau. Wenn er den Eingriff an der Hauptschlagader gut überstehe, könne er danach die Klinik verlassen und zu Hause gepflegt werden. Sie selbst könne den 72–Jährigen als gelernte Krankenschwester gut unterstützen.