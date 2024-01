Heinz Hoenig und mehr: Die bisher ältesten Dschungelcamp-Teilnehmer

Ingrid van Bergen (92)

Als Schauspielerin Ingrid van Bergen 2009 am Dschungelcamp teilnahm, war sie schon 77 und zählt damit zu den ältesten Kandidaten in der Geschichte der deutschen Ausgabe. Damals sagte sie vor ihrem Einzug: «Ich bin die Älteste, die mitmacht – mit Abstand, in allen Staffeln. Ich bin im Dschungelcamp für eine Generation, für die ich stehe. Ich will zeigen, dass ältere Frauen das Gleiche können wie ältere Männer. Wenn man sich in meinem Alter fit hält, dann kann man hier ohne Probleme mitmachen.»