Heinz Hoenig und seine Ehefrau blicken auf ein schweres Jahr zurück

«Wir werden weiterhin tanzen, leben, lachen und lieben»

Die 40–Jährige erklärt weiter: «Und dann gab es da auch noch die anderen. Die, die nicht daran geglaubt haben, Unwahrheiten behaupteten und uns sogar das Schlimmste wünschten...» Hier sei die «Antwort auf alles!», so Kärsten–Hoenig: «Wir werden weiterhin tanzen, leben, lachen und lieben! So wie in dem Song, den ich Heinz geschrieben habe!» Mit dem Liebeslied an Hoenig von seiner Ehefrau ist der Instagram–Clip untermalt.