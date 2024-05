Heinz Hoenig weiss noch nicht, wie schwer er erkrankt ist

Hoenig, etwa für den Film «Das Boot» von 1981 bekannt, war nach einem ersten Eingriff in ein künstliches Koma versetzt worden. Am Wochenende erklärte Kärsten–Hoenig im Gespräch mit der Zeitung, dass eine bakterielle Entzündung einen 2012 eingesetzten Stent am Herzen beschädigt habe. Nun müsse seine Aorta ausgewechselt werden. Noch dazu wurde ein Loch in seiner Speiseröhre entdeckt.