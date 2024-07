Heinz Hoenigs Ehefrau Annika gibt die Hoffnung nicht auf

Hoenig war Mitte Mai an der Speiseröhre operiert worden, seitdem wird seine Atmung von einer Beatmungsmaschine unterstützt. Er wartet derzeit auf einen zweiten Eingriff am Herz, der allerdings erst erfolgen kann, wenn er wieder alleine fähig ist zu atmen. Um für ihren Mann da zu sein, ist Kärsten–Hoenig mit den beiden Söhnen Juliano (3) und Jianni (1) vorrübergehend in eine kleine Wohnung in Berlin gezogen. Eigentlich wohnt die Familie in Blankenburg in Sachsen–Anhalt.