Heinz Rühmann: Der Kleine war der Grösste

Seine grosse Leidenschaft

Heinz Rühmanns erste grosse Leidenschaft war zweifelsohne der Bühne gewidmet, dem Live-Auftritt. Er gehörte in den 1960er-Jahren dem Wiener-Burgtheater-Ensemble an und spielte in den Münchner Kammerspielen in «Warten auf Godot» mit. Als 74-jähriger trat er als Frosch in «Die Fledermaus» an der Wiener Staatsoper auf und als Clown im Zirkus Krone. Und er hielt Weihnachtslesungen in der Hamburger St. Michaeliskirche.