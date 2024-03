Heiratsantrag auf dem Körper: Jannik Schümann hat sich verlobt

Ein Heiratsantrag, der unter die Haut geht

Schümann teilte Fotos der besonderen Verlobung auf seinem Instagram–Account. Auf einem Selfie blickt er grinsend in die Kamera und hält dabei das Bein seines Partners neben sich. Auf dem Oberschenkel ist in krakeliger Schrift zu lesen: «How about you and me forever?» (Deutsch: Wie wäre es mit dir und mir für immer?), darunter zwei Ankreuzoptionen: «Yes» und «Fuck yeah».