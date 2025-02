Heisse Flirts und echte Liebe: Die schönsten Romanzen bei «Let's Dance»

Flirts, Romanzen, Liebe: «Let's Dance» (neue Staffel ab 21. Februar, 20:15 Uhr, RTL) sorgt nicht nur für beeindruckende Tanzperformances. Die beliebte RTL–Show entfacht auch in fast jeder Staffel die Gerüchteküche. Zwischen langsamem Walzer, Tango und Cha Cha Cha prickelt es bei den Promis und Profis, was das Zeug hält. Nicht immer nur rein beruflich – einige Promis verguckten sich tatsächlich in ihren Tanzpartner. Und auch unter den Profitänzern gibt es so manche Liebesverbindung.