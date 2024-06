Heisse Gruppenendphase steht an - wo kann man welches EM-Spiel sehen?

Nach den finalen Vorrundenspielen am Mittwoch gibt es dann im Übrigen drei Tage EM–Pause, ehe es am Samstag mit den Achtelfinalpartien weitergeht. Deutschland muss gleich am Samstag um 21 Uhr im Berliner Olympiastadion ran. Wie schon erwähnt, wird der Gegner erst noch in Gruppe C am Dienstagabend ermittelt.