Heisse Schokolade 2.0: So lässt sich das Wintergetränk aufpimpen

Aromatische Extras

Ein Schuss Espresso verwandelt das Getränk in eine Mocha–Variante; wer Lust auf eine modernere Version hat, wirft stattdessen einen gefrorenen Espressowürfel ins Glas. Während er langsam schmilzt, wird die heisse Schokolade immer aromatischer, ohne wässrig zu werden. Vanilleextrakt, Ahornsirup oder ein Löffel Tahini bringen sanfte, warme Noten, ohne das Getränk zu überladen. Schwarzer Sesam – etwa in Form von Sesampaste (Goma) – sorgt für eine leicht bitternussige, sehr elegante Note und eine ungewöhnliche graue Farbe, die man sonst nur aus hippen Cafés kennt.