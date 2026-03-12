Heisses Wasser: Warum TikTok gerade die Teekanne ohne Tee entdeckt

In der Welt der Wellness–Trends jagt oft ein exotisches Superfood das nächste. Doch nach dem «Sleepy Girl Mocktail» und der «Internal Shower» erobert nun ein denkbar schlichtes Getränk die sozialen Netzwerke: ganz normales heisses Wasser.
Influencer auf Plattformen wie TikTok preisen das Trinken von heissem Wasser direkt nach dem Aufstehen als Geheimwaffe gegen Blähungen und für eine bessere Verdauung an. Dieser Trend ist Teil eines grösseren Online–Phänomens, bei dem Elemente der traditionellen chinesischen Medizin und östlicher Heilpraktiken in den westlichen Lifestyle integriert werden.
Das soll heisses Wasser bringen
In zahlreichen Videos berichten Nutzer, dass sie sich durch das morgendliche Ritual dünner und weniger aufgebläht fühlen. Manche behaupten sogar, das heisse Wasser helfe bei Periodenschmerzen, bringe die Haut zum Strahlen, helfe beim Abnehmen oder «entgifte» den Körper. Die Idee dahinter: Während wir schlafen, verlangsamt sich die Verdauung, und das warme Wasser fungiert als Weckruf für den Magen–Darm–Trakt.
Was sagen Experten?
Fachleute ordnen den Trend nüchterner ein. Jeff Gould von Johns Hopkins Medicine erklärt gegenüber der «New York Times», dass die traditionelle chinesische Medizin und Ayurveda seit Jahrtausenden warmes Wasser empfehlen, um das «Verdauungsfeuer» zu erhalten. Wissenschaftlich gesehen ist die Studienlage jedoch dünn. Zwar gibt es Hinweise darauf, dass sehr kalte Getränke die Magenentleerung leicht verzögern könnten, doch ob die Temperatur allein einen signifikanten Unterschied macht, bleibt fraglich.
Fest steht aber: Jede Flüssigkeit am Morgen regt die Muskelkontraktionen im Darm an. Ob das Wasser dabei heiss, lauwarm oder kalt ist, spielt für diesen mechanischen Prozess eine untergeordnete Rolle.
Aber: Wasser selbst leitet keine Giftstoffe aus – diese Aufgabe übernehmen Leber und Nieren. Ein Gewichtsverlust ist meist nur vorübergehend durch eine verbesserte Darmtätigkeit bedingt oder tritt ein, wenn das Wasser kalorienreiche Getränke ersetzt.
Der grösste Benefit von heissem Wasser
Der grösste Vorteil des Trends liegt vermutlich schlicht in der Flüssigkeitszufuhr. Nach der Nacht ist der Körper leicht dehydriert, was zu Kopfschmerzen oder Müdigkeit führen kann. Wer morgens direkt ein Glas Wasser trinkt – egal bei welcher Temperatur –, schliesst diese Lücke. Letztlich bestätigt der Trend also nur eine altbekannte Wahrheit: Wasser ist in jeder Form gesund für uns.