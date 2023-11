Heizung an oder aus? Die Antworten auf die brennendsten Fragen

Die ersten Minusgrade in Deutschland sind da, allerdings steigen die Temperaturen derzeit auch immer wieder auf bis zu 12 Grad. Viele fragen sich dann, wann sie ihre Heizung am besten anstellen, um keine Energie zu verschwenden. Was ist Ihre Empfehlung?

Carsten Herbert: Die typische Temperatur, bei der man in einem typischen Altbau anfängt zu heizen, beträgt so etwa 15°C. Allerdings muss das häufig nicht gleich am ersten Tag sein, an dem es mit dem Heizen losgehen muss. Gerade die letzten Wochen haben gut gezeigt, wie es auch laufen kann. Erstmal hat das Haus durch die wärmeren Tage davor noch recht viel Wärme in sich gespeichert. Dadurch hat man ein paar Tage Puffer, bis man die Heizung tatsächlich anschalten muss. Ausserdem wird durch warme Tage und viel Sonne immer wieder neue Wärme ins Haus gebracht und gespeichert. In der Übergangszeit heisst es daher «Lass die Sonne rein». Jetzt gilt es möglichst jeden Sonnenstrahl zu nutzen, um das Haus wieder mit Wärme aufzuladen. Erst wenn es dann dauerhaft am Tag und in der Nacht unter 15°C geht, dann kommt man um den Gang zum Heizungsschalter nicht mehr herum.