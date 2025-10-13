Heizung entlüften: So startet man richtig in die Heizsaison

Heizung entlüften: So geht's

Die Vorbereitung für das Entlüften ist einfach: Zunächst sollten Heizung und Umwälzpumpe ausgeschaltet werden, um der Luft Zeit zu geben, sich oben im Heizkörper zu sammeln. Das dauert etwa 15 bis 30 Minuten. Danach werden die Thermostate auf die höchste Stufe gestellt, um den Druck im Heizkörper zu erhöhen. Für das Entlüften wird ein Entlüftungsschlüssel benötigt, zudem ein Gefäss zum Auffangen des austretenden Wassers und ein saugfähiges Tuch. Das Wasser und der Dampf können heiss sein, daher ist Vorsicht geboten.