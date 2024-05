Heldentum im Doppelpack: «Chicago Fire» und «Chicago Med» sind zurück

«Together We Are Stronger»

Ganz beiläufig belegt diese Entscheidung, warum sich beide Serien einer so konstant grossen Beliebtheit erfreuen – nach zwölf beziehungsweise neun Jahren und zusammen über 400 Folgen wahrlich keine Selbstverständlichkeit. Alleinstellungsmerkmal des von Emmy–Gewinner Dick Wolf geschaffenen Universums ist es, menschliche Dramen realistisch darzustellen und durch sie die einzelnen Serien auf organische Weise via Crossover–Folgen miteinander zu verbinden. Denn wo ein Feuer, da meist auch (Schwer–)Verletzte und zuweilen ein Fall für die Polizei. So kam es schon vor, dass sogar Lieblinge aus allen drei «Chicago»–Formaten in ein und derselben Folge aufeinandertrafen.