Helena Fürst auf dem Weg der Besserung: «Mein Tumor schrumpft!»

Seit der Diagnose im Jahr 2020 hatte Fürst mit einigen gesundheitliche Problemen zu kämpfen. Die Untersuchung war damals anlässlich ihrer geplanten Teilnahme an dem TV–Format «Promiboxen» durchgeführt worden, erklärte sie im Gespräch mit «ntv.de». Kurz nach der Diagnose habe sie unter «blitzartigen Schmerzen» in der rechten Körperhälfte und einem Rauschen in den Ohren gelitten. Ein medizinischer Befund habe dann ergeben, dass sich der Tumor bis zum Gehörgang ausgebreitet habe.