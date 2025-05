Helena Zengel: Deutscher Jungstar erobert Hollywood

In dem Western «Neues aus der Welt» kümmert sich Hanks' Armeeveteran Captain Kidd um die Waise Johanna (Zengel), die als einzige einen grausamen Überfall durch Kiowa–Ureinwohner überlebte. «Tom ist wirklich sehr, sehr nett. Ein bisschen wie ein väterlicher Freund. Wenn ich mal etwas nicht gleich verstehe, hilft er mir sofort und er ist so witzig! Es vergeht kein Tag, an dem er mich nicht zum Lachen bringt», erzählte Zengel schon 2019 der Nachrichtenagentur spot on news im Interview. Auch nach Abschluss der Dreharbeiten blieb sie mit dem US–Megastar in Kontakt.