Helene Fischer, Florian Silbereisen und mehr: Weihnachtsshows im TV

«Zauberhafte Weihnacht im Land der ‹Stillen Nacht›», 15.12., 20:15 Uhr, ORF 2 / 24.12., 19:45 Uhr, MDR / 24.12., 20:15 Uhr SWR/SR / 24.12., 21:10 Uhr, BR

Als Nächstes folgt eine Sendung, die auf mehreren Sendeplätzen ausgestrahlt wird. Der erste ist am kommenden Freitag, da kommt das österreichische Publikum in den Genuss von «Zauberhafte Weihnacht im Land der ‹Stillen Nacht›». Durch die musikalisch–besinnliche Weihnachtssendung, die bereits zum zehnten Mal in Flachau inmitten der winterlichen Bergwelt des Salzburger Landes präsentiert wird, führt an der Seite von DJ Ötzi (52) erstmals auch Stefanie Hertel (44).