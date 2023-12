Helene Fischer mit «Atemlos durch die Nacht» erstmals Nummer eins

Die weiteren Platzierungen in den Single–Charts zeigen, dass Weihnachten vor der Tür steht. Der Klassiker «Last Christmas» von Wham! kämpft sich auf die Zwei vor, Mariah Careys (54) «All I Want For Christmas Is You» auf Rang drei. Yakarys «Sonnenbank.mp3» belegt neu die Vier, während mit «Merry Christmas Everyone» von Shakin' Stevens (75) ein weiterer Weihnachtssong die Top Five vollmacht.