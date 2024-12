«Helene Fischer Show»: Florian Silbereisen und diese Stars sind dabei

Mit Spannung dürften viele Fans vor allem das erneute Aufeinandertreffen von Helene Fischer und Florian Silbereisen erwarten. Nachdem sie kürzlich in seiner ARD–Show «Das Adventsfest der 100.000 Lichter» war, revanchiert er sich mit einem Gegenbesuch. Wie die «Bild»–Zeitung berichtete, ist es das erste Mal, dass der Schlagerstar in der Sendung seiner früheren Partnerin zu sehen ist. «Du bist heute in meiner Show, ich war so oft in deinen Sendungen. Du bist heute bei mir, das hatten wir noch nie und es ist eine Premiere», sagte die Sängerin demnach während der Aufzeichnung zu Silbereisen, mit dem sie zehn Jahre zusammen war. 2018 erfolgte die Trennung. Das Paar soll weiterhin ein gutes Verhältnis haben und tritt immer mal wieder gemeinsam in Sendungen auf. Auch in der neuen Weihnachtsshow sollen sich die beiden sehr vertraut gezeigt haben, wie erste Bilder beweisen. Darauf laufen sie Hand in Hand über die Bühne, umarmen sich und sie legt ihren Kopf an seine Schulter.