Helene Fischer tritt 2026 in der Allianz Arena auf

Es ist eine Sensation: Schlager–Superstar Helene Fischer (39) darf als erste Musikerin überhaupt in der Allianz Arena auftreten. Wie jetzt bekannt wurde, schliesst Fischer ihre «360° Stadion Tour» in zwei Jahren in dem Münchner Fussballstadion ab. Das Konzert ist für den 17. Juli 2026 geplant.