Helene Fischer tritt überraschend in TV-Show auf

Im August hatte Helene Fischer verkündet, sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes den Rest des Jahres «weiterhin so viel Zeit wie möglich mit meiner kleinen Familie verbringen» zu wollen. Aus diesem Grund sagte die Sängerin auch die diesjährige Ausgabe ihrer «Helene Fischer Show», die von 2011 bis 2019 und 2023 sowie 2024 am 1. Weihnachtsfeiertag im Ersten lief.