Helene Fischer und mehr: Starpower bei Adele-Konzerten in München

Rund 80.000 Fans strömen seit Anfang August zweimal wöchentlich auf das Messegelände in München, um die Konzerte von Superstar Adele (36) zu besuchen. Darunter waren bisher schon zahlreiche Prominente. Zuletzt beobachteten Fans am vergangenen Freitag (23. August) etwa Schlagersängerin Helene Fischer (40) mit ihrem Partner Thomas Seitel (39) in der Menge. In den sozialen Medien teilten Fans Videos von Fischer, in einem Clip grüsst die Sängerin ihre Fans im Vorbeilaufen.