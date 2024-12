Helene Fischer verrät die ersten Gäste ihrer Weihnachtsshow

Helene Fischer selbst fügte in ihrem Post zu den drei Namen ihrer Gäste hinzu: «Und das ist noch lange nicht alles! Wir sehen uns am Wochenende in Düsseldorf! Ich freue mich riesig auf euch!» Die Aufzeichnung zu «Die Helene Fischer Show» findet am 6. und 7. Dezember statt, wie die Künstlerin bereits Mitte September ebenfalls bei Instagram mitteilte.