Helene Fischer wird 40: Team und Fans feiern schönste Momente

Die nach aktuellem Stand nächste grössere Tour von Helene Fischer wird in rund zwei Jahren stattfinden. Aktuell werden auf ihrer Homepage neun Termine im Juni und Juli 2026 gelistet. Los geht es am 13. Juni 2026 im Berliner Olympiastadion, das letzte Konzert ist für den 17. Juli 2026 in München geplant. Fischer ist damit der erste bestätigte Musik–Act überhaupt in der Allianz Arena.