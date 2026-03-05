Helene Fischer wird mit eigener Barbie geehrt

Die Reaktion der Künstlerin fiel entsprechend emotional aus. «Es ist eine unglaublich besondere Anerkennung und erfüllt mich mit grossem Stolz, eine eigene Barbie zu besitzen und Teil des Barbie Dream Teams zu sein», sagte Fischer laut einer Mitteilung von Mattel. «Es bedeutet mir unendlich viel, ein Vorbild für so viele Kinder sein zu dürfen.» Und sie nutzte den Moment auch für eine Botschaft an junge Mädchen: «Hört auf euer Herz und vertraut eurem Bauchgefühl, denn die Antworten liegen bereits in euch. Glaubt an euch selbst, bleibt euch treu und geht euren eigenen Weg.»