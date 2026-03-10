Helene Fischer zeigt ihre Bühne für die «360° Stadion Tour»

Im Juni und Juli geht Helene Fischer (41) auf ihre lange angekündigte «360° Stadion Tour». Auf ihrem Instagram–Account hat die Sängerin nun erste Einblicke gegeben, was die Fans bei den Open–Air–Auftritten erwartet.
«Ich bin ready!!! Aber erst ein bisschen, haha. Noch haben wir Zeit, alles für euch vorzubereiten, aber schneller als wir gucken können, stehe ich wieder vor euch!», schrieb die 41–Jährige zu einem Video, in dem sie an einem Modell erklärt, wie die Bühne aussehen wird.
Helene Fischer performt auf einem grossen Würfel
Sie werde immer wieder gefragt, was sie eigentlich mit 360 Grad meine, so die Sängerin. Es bedeute, dass sie im Stadion mitten unter dem Publikum sei. «Das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, aber hier seht ihr jetzt ein super Beispiel. Das wird nämlich meine Bühne», sagt sie und deutet auf das Modell, das einen grossen Würfel zeigt. «Hier oben werde ich dann stehen und für euch performen.»
Auch für Menschen mit schlechten Augen habe man gesorgt. Denn: «Ihr werdet mich hier noch mal riesig sehen auf dieser Leinwand.» Weiter verriet sie, dass sie dieses Mal «richtig viele Tänzer» dabei habe. «Aber ich weiss natürlich, dass ihr mich sehen wollt. Das heisst, ich werde versuchen, in alle Ecken reinzukommen.» Die Zuschauerinnen und Zuschauer könnten sie «von allen Seiten» sehen. Zudem gebe es einen Steg, über den sie noch näher zum Publikum laufen kann. «Wie gesagt, ich versuche, euch so nah wie möglich zu kommen, und ich wünsche mir einfach nur, dass wir eine mega, mega Zeit haben. Das wird unser Sommer und ich freue mich so wahnsinnig auf euch.»
Das steht auf dem Programm
Die neue Tournee hatte Helene Fischer bereits Ende November 2023 kurz nach ihrer «Rausch»–Tour angekündigt. Zu den ursprünglichen Terminen gesellten sich inzwischen einige Zusatzkonzerte. Zwischen dem 10. Juni und 17. Juli besucht Fischer mehrere Städte. Los geht es im Rudolf–Harbig–Stadion in Dresden. Das letzte Konzert spielt sie in der Münchner Allianz Arena.