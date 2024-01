Helene Fischer zeigt klare Kante gegen rechts

«Diskriminierung, Rassismus, Hass und Gewalt vergiften unsere Gesellschaft. Ich will in einem offenen, toleranten und vielfältigen Deutschland leben und wünsche mir eine bunte Zukunft für unsere Kinder», zitiert «Stern» den Schlagerstar. In ihrem Statement fordert Fischer ihre Fangemeinde auch dazu auf, selbst aktiv zu werden und von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen: «Wir müssen unsere Werte und unsere Demokratie jetzt verteidigen und dürfen das Feld nicht den Antidemokraten überlassen. Bei den kommenden Wahlen, in Deutschland und in Europa, wird entschieden, in welchem Land wir zukünftig leben werden. Tut das Richtige, geht zur Wahl! Für die Demokratie und gegen die Extremisten!»