Helene Fischer: Zusatzkonzert für «Rausch Live»-Tour in Köln

Das nun angekündigte Zusatzkonzert in Köln fällt in diesen Zeitraum. Am 29. August wird Fischer demnach für eine zusätzliche Show auf der Bühne der Lanxess Arena stehen - und damit im August und September ganze sieben Male in Köln gastieren. Der Vorverkauf zur Zusatz-Show beginnt am 5. April um 10 Uhr. Die «Rausch Live»-Tour startet am 11. April in Hamburg.