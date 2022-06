«Hellboy»-Star Ron Perlman heiratet Serienkollegin Allison Dunbar

«Hellboy»-Star Ron Perlman (72) und Allison Dunbar (49) sind jetzt auch offiziell verheiratet. Bereits vor einer Woche postete Dunbar auf Instagram ein Video, das sie bei einem intimen Tanz mit Perlman in Italien zeigt - in einem Hochzeitkleid. Rechtsgültig geheiratet hatten sie in Europa aber nicht. Das holten die beiden Schauspieler laut Medienberichten jetzt in Kalifornien nach.