Helles Kleid, helle Haare: Kate Beckinsale zeigt sich im neuen Look

Manche Beobachter vermuteten nach der raschen Verwandlung, dass Beckinsale eine blonde Perücke trägt – die hätte sie dann aber jetzt erneut hervorgeholt... Auf dem roten Teppich sprach Kate Beckinsale am Donnerstag mit «Extra» über ihren neuen Hairstyle. «Es ist schön, ihn manchmal zu ändern», erklärte der «Underworld»–Star. Auch auf Instagram präsentierte die Schauspielerin ihren veränderten Look – und wird dafür von ihren Followern gefeiert: «Blond sieht an dir so gut aus», heisst es da unter anderem in den Kommentaren.