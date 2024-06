Hello! Lionel Richie tanzt in seinen 75. Geburtstag

«Hello – is it tea you're looking for?»

Dass sein Song mit dem ikonischen Refrain «Hello – is it me you're looking for?» auch heute noch absoluter Kult ist, beweisen nicht zuletzt die unzähligen Memes, in denen die Textzeile in Kombination mit seinem Konterfei in immer neuen Varianten verwurstet wird. Für die «Kelly Clarkson Show» nahm er vor wenigen Jahren ein unterhaltsames Video auf, in dem er eine Auswahl dieser «Hello–Memes» kommentierte. Eins von ihnen zeigt ihn mit einem Keks–Afro auf dem Kopf, kombiniert mit den Worten «Hello – is it tea you're looking for?».