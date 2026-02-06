«Hello & Paris»: Kate Hudson und Javier Bardem spielen ein Liebespaar

Für Hudson ist es das erste neue Engagement seit ihrer jüngsten Oscarnominierung als beste Hauptdarstellerin an der Seite von Hugh Jackman (57) im Musikdrama «Song Sung Blue». Die Schauspielerin, die bereits zweimal für einen Academy Award nominiert war, kehrt damit in jenes Genre zurück, das sie einst zum Fan–Liebling machte. Der vierfach oscarnominierte Bardem, der für sein Spiel in «No Country for Old Men» einen Academy Award mit nach Hause nehmen konnte, ist wiederum eher für dramatische Rollen bekannt, bewies aber schon in «Vicky Cristina Barcelona» und «Eat Pray Love», dass er auch in romantischen Stoffen zu überzeugen weiss.