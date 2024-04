Henning Baum lernt das Leben als Feuerwehrmann kennen

Henning Baum (51) verlässt seine Komfortzone. Für eine neue RTL–Reportage (auch auf RTL+) hat der Schauspieler Einblicke in die Welt der Feuerwehrleute erhalten. In «Einsatz für Henning Baum: 112 Inside Feuerwehr» begleitet er die Berufsfeuerwehr Hamburg zu ihren Einätzen und lernt ihren Alltag kennen. Laut Pressemitteilung zeigt der Sender die Reportage am 16. Mai um 20:15 Uhr.