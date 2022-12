Superman soll jünger werden

Der neue «Superman»-Film aus der Feder von Gunn wird die Figur offenbar in eine andere Richtung führen und sich auf die jüngeren Jahre des Superhelden konzentrieren. Cavill spielte Superman seit dem Film «Man of Steel» aus dem Jahr 2013 und war dieses Jahr in der Rolle in einem kleinen Auftritt in «Black Adam» zu sehen. Im Oktober, nachdem er von der Hauptrolle in der Netflix-Serie «The Witcher» zurückgetreten war, kündigte er an, dass er wieder zu Superman wird.