Henry Cavill setzt lieber auf Fantasie als auf Sexszenen

Sexszenen sind für Henry Cavill «heutzutage manchmal überstrapaziert»

«Ich denke, es gibt Situationen, in denen eine Sexszene für einen Film tatsächlich nützlich ist – und zwar nicht nur für das Publikum», ist die Ansicht des Briten, der unter anderem für Rollen wie «Superman» in mehreren Filmen und Geralt von Riva in der Serie «The Witcher» bekannt ist. Sexszenen seien allerdings «heutzutage manchmal überstrapaziert». So könne man das Gefühl bekommen: «Ist das wirklich notwendig? Oder sind da nur Leute mit weniger Kleidung?» Das sei auch der Punkt, an dem man anfange, sich unwohl zu fühlen und sich zu fragen, ob in dem jeweiligen Fall wirklich eine schauspielerische Leistung vorliege und ob es sich um eine Szene handle, die sich auf den Rest des Films auswirke.