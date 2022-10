Henry Cavill verlässt «The Witcher», Liam Hemsworth neuer Hexer

Die möglichen Gründe für Henry Cavills Ausstieg bei «The Witcher»

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Cavill als Superman ins DC-Filmuniversum zurückkehren wird. Auch im neuen Agenten-Actionfilm «The Ministry Of Ungentlemanly Warfare» von Regisseur Guy Ritchie (54) übernimmt er die Hauptrolle, wie erst gestern bekannt wurde. Das Branchenmagazin «Deadline» will von wohlinformierten Quellen erfahren haben, dass Cavill bei «The Witcher» lediglich einen «befristeten Vertrag» unterschrieben hatte. Nach drei Staffeln habe der Star nun das Gefühl gehabt, dass es an der Zeit sei weiterzuziehen. Auch der «anspruchsvolle Produktions-Zeitplan» der Serie «The Witcher», die in England entsteht, habe zu Cavills Entscheidung beigetragen.