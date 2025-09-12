Henry Cavill verletzt: «Highlander»-Produktion verschoben

Auch in einem Interview mit «Collider» gab der Regisseur an, dass es sich nicht nur um ein Remake des Kultklassikers handeln wird, sondern eine umfassendere Weiterentwicklung der Saga geplant ist. «Wir verlegen die Handlung von den Highlands in den frühen 1500er Jahren ins heutige New York und Hongkong. Es gibt viel Action und es ist ein bisschen eine Liebesgeschichte – aber nicht so, wie man denkt.»