«Herausforderung»: Wespenplage auf König Charles' Landsitz Sandringham

Wespen sollen eingefangen und anderswo freigelassen werden

Zudem wurden Wespenfänger aus Kunststoff aufgestellt, um die Insekten anzulocken, sie darin einzufangen und an anderer Stelle freizulassen. Eine Quelle betonte König Charles Liebe zur Welt. Wespen seien ein wichtiger Teil des Ökosystems und niemand wolle ihnen Schaden zufügen. «Aber jeder ist sich bewusst, dass zu viele Wespen ein Problem für Besucher darstellen könnten. In diesem Jahr gab es viel mehr als normal, deshalb ist es eine Herausforderung.»