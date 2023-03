Herbert Grönemeyer: Angela Merkel hat er «bis heute nicht verstanden»

Auch Scholz kommt schlecht weg

Zudem meint Herbert Grönemeyer, dessen neues Album «Das ist los» am 24. März erscheint, über Merkel im «Stern»: «In ihrer fehlenden Offenheit für Kritik wirkte sie auch fast autokratisch. Frau Merkel mochte Widerworte anscheinend nicht gern.» Kritik übt der Künstler im «Stern» auch an Bundeskanzler Olaf Scholz (64), dessen Kommunikation er «insgesamt dramatisch schlecht» finde. Besser weg kommen bei Grönemeyer in dieser Hinsicht Robert Habeck (53), Annalena Baerbock (42) und Cem Özdemir (57). Generell werde «in der aktuellen Koalition versucht, so zu kommunizieren, dass man als Bürger zumindest versteht, worum es geht», so der Musiker.