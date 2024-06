Herbert Grönemeyer teilt massiv gegen die FIFA aus

Herbert Grönemeyer nennt FIFA «Gangsterverein»

Schon damals habe er in der Allianz–Arena vor dem Spiel der DFB–Elf gegen Costa Rica «einen Hals auf die» gehabt, so Grönemeyer über die dortigen FIFA–Funktionäre. «Sie kamen in braunen Bomberjacken und liefen durch das Stadion – wie eine Gang», sagte der Musiker offen. Auch sonst lässt Grönemeyer kein gutes Haar an dem Weltverband, den er sogar als «Gangsterverein» bezeichnete. So besitze der Verband die offiziellen Rechte an der eigenen Melodie «O–e–o–e–o–e», die jeder Künstler beim offiziellen Turnier–Song verwenden müsse – auch Shakira vier Jahre später in «Waka Waka». «Damit sichern sie sich Urheberrechte an der Musik und kassieren immer mit», erzählt Grönemeyer.