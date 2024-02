Herbert Grönemeyer und $oho Bani machen gemeinsame Sache

Herbert Grönemeyer holt Deutschrapper $oho Bani ins Boot

Für die neue Version von «Zeit, dass sich was dreht» macht Grönemeyer gemeinsame Sache mit dem Rapper $oho Bani (25). Das kündigte der 25–Jährige am 19. Februar mit einem Video auf seinem Instagram–Account an. Im Clip ist auch ein erster Ausschnitt des neuen Songs zu hören, der am Donnerstagabend (22. Februar) in Gänze auf YouTube veröffentlicht wird und ab Freitag im Handel erhältlich sein wird.