Herbert Grönemeyer verbietet CDU die Nutzung seines Liedes

Grönemeyer habe laut des Berichts in einem Schreiben an CDU und die Junge Union dazu aufgefordert, die Nutzung des Liedes für Wahlwerbung der Partei zu unterlassen, es öffentlich aufzuführen oder auf sonstige Art zu verbreiten. Bereits online verbreitete Inhalte müssten gelöscht werden und man behalte sich demnach weitere juristische Schritte vor. Während des Deutschlandtages der CDU–/CSU–Jugendorganisation in Halle hatte die Junge Union den Song im Oktober in einer neuen Fassung von Grönemeyer und $oho Bani (25) gespielt, während Merz die Bühne betrat.