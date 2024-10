Herbst-Make-up: Diese 80er-Trends sind zurück

Funkelnde Augen und Lippen

In den 1980ern konnte das Make–up mit glitzernden Discokugeln mithalten. Lidschatten in Metallic–Tönen setzten damals wie heute die Augen perfekt in Szene. Warme Farben lassen dabei kühlem, silbernem Schimmer den Vortritt. Als Basis kann für einen dramatischen Effekt schwarzer Lidschatten verwendet werden. Ebenso bekannt ist die Kombination mit rosa oder violetten Nuancen, für die Blondie–Sängerin Debbie Harry (79) bekannt war.