Herbstblues oder Depression? Psychiater erklärt die Unterschiede

Wieso drückt der Herbst oft unsere Stimmung?

Dr. Andreas Hagemann: Dies liegt in erster Linie daran, dass Sonnenlicht auf bestimmte Depressionsformen wesentlichen Einfluss haben kann. Denn: Zu 90 Prozent wird stimmungsförderndes Vitamin D durch UV–Strahlung, also Sonnenlicht, in der Haut gebildet. Und damit steht es vor allem in der lichtarmen Jahreszeit in unseren Breitengraden bekanntlich nicht zum Besten. Der ausgeprägte Lichtmangel führt dazu, dass der Körper vermehrt das stimmungssenkende Schlafhormon Melatonin produziert, dafür aber weitaus weniger des Wohlfühl–Hormons Serotonin. Die Folge: eine saisonal abhängige Depression (SAD), so der medizinische Fachbegriff.