Herbstliches Obst: So bereitet man Quitten zu

Quittenkompott

Für ein leckeres Quittenkompott braucht man lediglich drei Grundzutaten: Quitten, Wasser und Zucker. Für circa zwei Einmachgläser 500 Milliliter Wasser mit 250 Gramm Zucker aufkochen. Dann ein Kilo geschälte und klein gewürfelte Quitten in die Gläser geben und mit dem Sud auffüllen. Die Einmachgläser verschliessen und an einem kühlen, dunklen Ort lagern. So hält sich das Quittenkompott etwa ein Jahr. Mit Gewürzen lässt sich das Ganze noch verfeinern.