Hero Fiennes Tiffin mit «Young Sherlock» raus aus dem Familienschatten

Im Rahmen der Premiere von «Young Sherlock» in London schwärmte Joseph Fiennes von der Zusammenarbeit mit seinem Neffen: «Mit einem Familienmitglied zu arbeiten, das man als Baby im Arm gehalten hat – und dann zu sehen, wie es zu einem grossartigen Hauptdarsteller heranwächst, mit so viel Energie und so viel Talent und, auch abseits der Kamera, mit so viel Anmut ... Für mich war es ein echtes Geschenk, mit ihm zu arbeiten.»