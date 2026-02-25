Hero Fiennes Tiffin mit «Young Sherlock» raus aus dem Familienschatten

Hero Fiennes Tiffin (28) tritt zunehmend aus dem Schatten seiner berühmten Onkel. Der Neffe von Ralph Fiennes (63) und Joseph Fiennes (55) ist bald als legendärer Detektiv in der neuen Serie «Young Sherlock» zu sehen.
Eine seiner ersten Rollen war in «Harry Potter»
Grössere Bekanntheit erlangte der Schauspieler bereits 2009 im Alter von elf Jahren, als er in «Harry Potter und der Halbblutprinz» den jungen Tom Riddle spielte. Aus dieser Figur wird später bekanntlich Lord Voldemort. Die besondere Verbindung: Den erwachsenen Voldemort verkörperte sein Onkel Ralph Fiennes.
Ralph Fiennes gilt als bekanntestes Gesicht der Schauspielerfamilie. Er spielte unter anderem den KZ–Kommandanten Amon Göth in «Schindlers Liste», Graf László Almásy in «Der englische Patient» und war in mehreren «James Bond»–Filmen als MI6–Chef zu sehen. Für seine Arbeit wurde er bislang dreimal für einen Oscar nominiert.
Rolle in der «After»–Reihe als Durchbruch
Im Verlauf seiner Schauspielkarriere gelang Hero Fiennes Tiffin der Übergang vom Kinderstar zum etablierten Hauptdarsteller – und später sogar zum Actionstar.
Ab 2019 war Hero Fiennes Tiffin als Hardin Scott in der «After»–Filmreihe zu sehen – eine Rolle, mit der ihm der endgültige Durchbruch im Filmgeschäft gelang. In allen fünf Verfilmungen der Romane von Anna Todd wirkte er mit, bei den späteren Teilen zudem auch als Produzent.
In «The Ministry of Ungentlemanly Warfare» hatte er seine erste grosse Actionrolle unter der Regie von Guy Ritchie (57). Ein weiterer wichtiger Karriereschritt, mit dem er seine vielfältigen Qualitäten unter Beweis stellen konnte.
In «Young Sherlock» steht er gemeinsam mit seinem Onkel vor der Kamera
In der neuen Prime–Video–Serie «Young Sherlock» arbeitete Hero Fiennes Tiffin erneut mit Starregisseur Guy Ritchie zusammen. In «Young Sherlock» ist Holmes ein ungestümer junger Mann, dem ein Mord angehängt wird. Sein erster Fall enthüllt eine weltumspannende Verschwörung, die sein Leben für immer verändert.
Hero Fiennes Tiffin spielt den jungen Detektiv, während sein Onkel Joseph Fiennes dessen Vater Silas Holmes verkörpert. Joseph Fiennes ist unter anderem aus Filmen wie «Shakespeare in Love» sowie aus der Serie «The Handmaid's Tale – Der Report der Magd» bekannt.
Im Rahmen der Premiere von «Young Sherlock» in London schwärmte Joseph Fiennes von der Zusammenarbeit mit seinem Neffen: «Mit einem Familienmitglied zu arbeiten, das man als Baby im Arm gehalten hat – und dann zu sehen, wie es zu einem grossartigen Hauptdarsteller heranwächst, mit so viel Energie und so viel Talent und, auch abseits der Kamera, mit so viel Anmut ... Für mich war es ein echtes Geschenk, mit ihm zu arbeiten.»
Hero Fiennes Tiffin und das «Nepo–Baby»–Thema
Mit seinem familiären Hintergrund gilt Hero Fiennes Tiffin als sogenanntes «Nepo–Baby» – also als Star mit berühmten Verwandten. In einem Interview mit «Radio Times» äusserte sich der Schauspieler selbst zu dem Thema: «Ich verstehe vollkommen das Interesse am Thema Nepotismus und die Chancen, die man durch seine Familie bekommt. Ich wäre der Erste, der zugibt, dass ich wahrscheinlich nicht hier wäre, wenn es sie nicht gäbe. Aber ich werde mir kein Nepo–Baby–Tattoo stechen lassen oder es in mein Profil schreiben!»
In «Young Sherlock» kann Hero Fiennes Tiffin nun zeigen, dass er eine Serie auch als Hauptdarsteller tragen kann – und zugleich beweisen, dass er weit mehr ist als nur Mitglied einer berühmten Schauspielerfamilie. Die Serie startet am 4. März bei Prime Video.