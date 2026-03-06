Heroes Festival Freiburg auf 2027 verschoben

Die Rückgabe werde derzeit vorbereitet. Weitere Details und Fristen sollen zeitnah über die offiziellen Kanäle bekannt gegeben werden. Ticketinhaber erhalten die Informationen zudem per E–Mail. Eine Rückgabe der Karten ist laut der Veranstalter auch möglich, nachdem die ersten Acts für 2027 bekannt gegeben werden. Bislang ist noch nichts zum Programm oder Line–up bekannt.