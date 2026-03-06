«Herr der Ringe»-Regisseur Peter Jackson erhält Ehrenpalme in Cannes

Ehrenpalme für Peter Jackson «eine der grössten Ehren meiner Karriere»

Jackson «verbindet Hollywood–Blockbuster und Autorenfilme mit aussergewöhnlicher künstlerischer Vision und technologischer Kühnheit», teilte das Festival als Begründung mit. Der so Geehrte sagte in einem Statement anlässlich der Ankündigung des Preises: «Mit der Ehrenpalme in Cannes ausgezeichnet zu werden, ist eine der grössten Ehren meiner Karriere. Cannes war ein wichtiger Teil meiner filmischen Laufbahn. 1988 nahm ich mit meinem ersten Film ‹Bad Taste› am Festival Marketplace teil, 2001 zeigten wir eine Vorschau auf ‹Der Herr der Ringe: Die Gefährten›. Beide Ereignisse waren wichtige Meilensteine in meiner Karriere.»