«Herr der Ringe»-Serie: Diese fünf Dinge verraten die Trailer

Die Elbin, die in Amazons Serie in einer formidablen Rüstung agiert und stellenweise einer kriegerischen Amazone gleichen soll, will also die Völker Mittelerdes vor einem neuen Unheil beschützen, dem Schurken Sauron. Im eben erwähnten «Featurette»-Video verraten diesbezüglich die Co-Showrunner J. D. Payne und Patrick McKay: «Wir wussten von Anfang an, dass [Galadriel] das nicht allein tun konnte. Jede gute Quest braucht Gefährten» - womit natürlich auf den Titel von Peter Jacksons erstem «Der Herr der Ringe»-Film «Die Gefährten» aus dem Jahr 2001 angespielt wird. Hier bilden Frodo, Aragorn, Legolas, Gandalf und andere die neunköpfige Gemeinschaft des Ringes.